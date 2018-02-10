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Boşanıyor

‘Tek eşlilik, zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor’ diyen ’nin evliliği çatırdadı. 44 yaşındaki oyuncunun, 6 yıllık ABD’li eşi ’le boşanacağı iddia edildi.

Boşanıyor
Sosyetik avukat Fethi Pekin'le 2004'te evlenen ve sadece 24 saat evli kalarak bu alanda rekor kıran Hande Ataizi'nin ikinci evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. Duymayan Kalmasın programının iddiasına göre Ataizi, Eylül 2012'de Şile'de yapılan kır düğünüyle evlendiği Benjanim Harvey ile boşanıyor. Evliliklerinden Leon isminde bir de oğlu olan çiftin, bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı için bu kararı aldığı iddia edildi.

BU SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU
Daha önce de ABD'li gazeteci eşiyle boşanacağı konuşulan 44 yaşındaki oyuncu, bir süre önce evlilikle ilgili şöyle demişti: "Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum.'' Hande Ataizi'nin 6 yıllık evliliğini bitireceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken güzel oyuncu, akşam üstü saatlerinde "Böyle bir şey yok. Daha önce de bu haberler çıktı ama halen evliliğimiz sürüyor" dedi.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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