Sosyetik avukat Fethi Pekin'le2004'te evlenen ve sadece 24saat evli kalarak bu alanda rekorkıran Hande Ataizi'nin ikinci evliliğininüzerinde de kara bulutlar dolaşıyor.Duymayan Kalmasın programınıniddiasına göre Ataizi, Eylül 2012'deŞile'de yapılan kır düğünüyle evlendiğiBenjanim Harvey ile boşanıyor.Evliliklerinden Leon isminde bir de oğluolan çiftin, bir süredir anlaşmazlıklaryaşadığı için bu kararı aldığı iddia edildi.
BU SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU Daha önce de ABD'li gazeteci eşiyleboşanacağı konuşulan 44 yaşındakioyuncu, bir süre önce evlilikle ilgilişöyle demişti: "Tek eşlilik, her geceaynı adamla DVD izlemek, belirliaktivitelerde bulunmak zamanlasıkıcı bir rutin getiriyor. İyi kizamanında renkli yaşamışım, bazışeyleri yapmışım. Bu sayede şimdioturaklı, huzurluyum.'' HandeAtaizi'nin 6 yıllık evliliğini bitireceğiiddiası gündeme bomba gibi düşerkengüzel oyuncu, akşam üstü saatlerinde"Böyle bir şey yok. Daha önce de buhaberler çıktı ama halen evliliğimizsürüyor" dedi.
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