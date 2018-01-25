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Sosyetik tercih

Sosyetik tercih
Cemiyet hayatının gözde çifti Sanem ile Ralf Tezman'ın kış tatili için adresi diğer birçok sosyetik sima gibi Fransa oldu. İkili, kayak keyfinin ardından baş başa yemek yedi. 8 yıllık evli olan ve 1 de çocukları bulunan ünlü çift, instagram'da paylaştıkları aşk dolu pozlarla da "Evlilik aşkı öldürmüyor" dedirtti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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