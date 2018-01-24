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iddialı geliyor

Linet iddialı geliyor
Başarılı sanatçı Linet'in 'Bilir misin?' adlı yeni albümü, dün itibariyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Hakkı Yalçın, Serkan Balkan, Zeki Güner, Sedat Eroğlu ve Okan Akı gibi isimlerle çalışan Linet, albümün çıkış tarihi için de astrolojiyi dikkate aldı.

'Bilir misin?'in çıkış tarihi için yıldız haritasındaki en etkili günü seçen ünlü şarkıcı, 8 şarkı ve 4 versiyondan oluşan albümüne de çok güveniyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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