Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, acılı baba Ali Ongan'a başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT BABASI SON GÖRÜŞMEYİ ANLATMIŞTI
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü gözyaşlarıyla anlatmıştı.