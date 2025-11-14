Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu

Başkan Erdoğan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan dönüşü düşen C-130 kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu