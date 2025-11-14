PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babası Ali Ongan ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan, "Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan Şehit İlhan Ongan'ın babasıyla görüştü: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Şehit İlhan OnganŞehit İlhan Ongan

Başkan Erdoğan, acılı baba Ali Ongan'a başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

ŞEHİT BABASI SON GÖRÜŞMEYİ ANLATMIŞTI
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası Ali Ongan, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Başkan Erdoğan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.Başkan Erdoğan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan dönüşü düşen C-130 kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olduAzerbaycan dönüşü düşen C-130 kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu

Ali Ongan şehit oğlu İlhan Onganla son görüşmesini anlattı: Çok sis var baba!Ali Ongan şehit oğlu İlhan Onganla son görüşmesini anlattı: Çok sis var baba!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
Türk Telekom
Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?
Hafta sonu kar yağacak mı? MGM’den 6 il için sarı kodlu şiddetli kar uyarısı: O saat aralığında pik yapacak
İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü
Hırvatistan'da şehit olan Hasan Bahar'ın Muğla'da ölümden döndüğü ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sence uzaylılar var mı?"
Yunanistan'ın C130 provokasyonu ters tepti: Yunan Hava Kuvvetleri paylaşımını sildi taziye mektubuna sarıldı
İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı
Türkiye yasta | Şehit Burak İbbiği’nin ailesiyle lunapark hatırası yürekleri dağladı
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam