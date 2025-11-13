CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşte Gürcistan'da C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker son yolculuklarına uğurlanıyor.
MÜRTED'DE ASKERİ TÖREN
20 şehit için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören gerçekleştirildi.
ŞEHİT DÜŞEN 20 KAHRAMAN
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:
"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"
ŞEHİTLER TÖREN ALANINA GÖTÜRÜLDÜ
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.
Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
3 ŞEHİT ANKARA'DA 17 ŞEHİT MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
ADLİ TIP ÖNÜNDE ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMA
Düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazesini taşıyan uçak, Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.
ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMASI
Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıp kurumunun önünde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı.
İnceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek törenden sonra şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.
20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI ADLİ TIP'A GİDİYOR
Şehitlerimizin naaşı ambulanslarla çıkarılarak, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürülecek.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığına (Keçiören) götürülecektir." ifadelerine yer verildi.
ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞI ANKARA'DA
Askeri uçağın düştüğü olayda şehit olan 20 askerin naaşı Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Tiflis'ten Ankara'ya getirildi.
Şehitlerin naaşını taşıyan uçak Ankara Mürted Hava Meydan Üssüne indi.
20 ŞEHİDİMİZİ TAŞIYAN UÇAK TİFLİS'TEN HAVALANDI
Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçak, Türkiye'ye doğru yola çıktı.
ŞEHİTLERİMİZ BUGÜN GETİRİLECEK
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından şehitlerimizin bugün getirileceği bildirildi.
Açıklamada, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır.
Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.
Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.