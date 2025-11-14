Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?

ABD Savunma Bakanı ve yeni adıyla ise Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika sularında ABD donanmasının konuşlandırılması nedeniyle bölgesel gerginlik artarken dün "narko teröristleri" hedef almak üzere "Güney Mızrağı" Operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Hegseth ve Trump, Reuters

TRUMP'TAN SAVAŞ EMRİ

Hegseth dün X hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle operasyona başladıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump eylem emri verdi — ve Savaş Bakanlığı bunu yerine getiriyor.

Bugün, GÜNEY MIZRAĞI Harekâtı'nı duyuruyorum.

Joint Task Force Southern Spear ve @SOUTHCOM tarafından yönetilen bu görev, anavatanımızı savunuyor, uyuşturucu teröristlerini yarımküremizden temizliyor ve halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı anavatanımızı güvence altına alıyor. Batı yarımküresi Amerika'nın mahallesi ve biz onu koruyacağız."

Hegseth'in paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hegseth'in yaptığı paylaşımda operasyonun neleri içeceği ve halihazırda bölgeye yapılan saldırılardan nasıl farklılaşacağına ilişkin ayrıntı verilmedi.