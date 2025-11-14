PODCAST CANLI YAYIN

Trump emri verdi Savaş Bakanı Hegseth duyurdu: Operasyonun adı Güney Mızrağı! ABD kara saldırısı mı düzenleyecek?

Latin Amerika’da tansiyon tehlikeli biçimde yükselirken ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanı Pete Hegseth’e “Güney Mızrağı Operasyonu” için emir verdi. Operasyonu duyuran Hegseth saldırılara yönelik hiçbir bilgi vermedi. Haftalardır uluslararası sularda gemileri vuran ABD Venezuela’ya kara saldırısı mı düzenleyecek?

ABD Savunma Bakanı ve yeni adıyla ise Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika sularında ABD donanmasının konuşlandırılması nedeniyle bölgesel gerginlik artarken dün "narko teröristleri" hedef almak üzere "Güney Mızrağı" Operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Hegseth ve Trump, ReutersHegseth ve Trump, Reuters

TRUMP'TAN SAVAŞ EMRİ

Hegseth dün X hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle operasyona başladıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump eylem emri verdi — ve Savaş Bakanlığı bunu yerine getiriyor.

Bugün, GÜNEY MIZRAĞI Harekâtı'nı duyuruyorum.

Joint Task Force Southern Spear ve @SOUTHCOM tarafından yönetilen bu görev, anavatanımızı savunuyor, uyuşturucu teröristlerini yarımküremizden temizliyor ve halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı anavatanımızı güvence altına alıyor. Batı yarımküresi Amerika'nın mahallesi ve biz onu koruyacağız."

Hegseth'in paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüHegseth'in paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hegseth'in yaptığı paylaşımda operasyonun neleri içeceği ve halihazırda bölgeye yapılan saldırılardan nasıl farklılaşacağına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Hegseth, ReutersHegseth, Reuters

ABD HAFTALARDIR SALDIRIYOR

Trump yönetimi uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Karayipler ve Doğu Pasifik'te deniz ve hava kuvvetlerini konuşlandırarak bölgedeki gemilere saldırılar düzenliyor.

ABD verilerine göre, ABD güçleri Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda yaklaşık 20 gemiye saldırı düzenledi ve en az 76 kişiyi öldürdü.

Güney Mızrağı Harekatı'nın kesin niteliğine ilişkin açıklama istendiğinde, Pentagon sözcüsü soruları Hegseth'in X hakkındaki paylaşımına yönlendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ReutersVenezuela Devlet Başkanı Maduro, Reuters

VENEZUELA'YA KARA SALDIRISI MI YAPACAKLAR?

CBS News çarşamba günü birden fazla kaynağa dayanarak, üst düzey askeri yetkililerin Trump'a Venezuela'ya yönelik olası operasyonlar için kara saldırıları da dahil olmak üzere güncellenmiş seçenekler sunduğunu söyledi.

Venezuela, salı günü, ABD'nin kıyılarındaki artan deniz varlığına karşı koymak için ülke çapında büyük çaplı bir askeri konuşlandırma başlattığını duyurdu. Bu konuşlandırmaya, bölgeye yeni gelen ABD uçak gemisi saldırı grubu da dahil.

Caracas, Porto Riko'ya gönderilen F-35 hayalet savaş uçakları ve Karayipler'de altı ABD Donanması gemisini de içeren konuşlandırmanın, kılık değiştirmiş bir rejim değişikliği planı olduğundan endişe ediyor.

