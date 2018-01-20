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İşler değişiyor

İşler değişiyor
Ünlü oyuncu Nejat İşler, Bodrum Gümüşlük'te sahibi olduğu mekanda görüntülendi. Adil Yıldırım'ın 'Gecede Saklı Yalnız Aşklar' kitabını okuyan İşler; "Tam filmi çekilecek kitap" diyerek yapımcılığa göz kırptı.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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