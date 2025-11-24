Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin haşere ilaçlaması yapılan otelde yaşamını yitirmesi ve özellikle ilaçlama kaynaklı kimyasal maruziyet şüphesinin öne çıkmasıyla birlikte, vatandaşlarda büyük bir endişeye sebep oldu. Evlerini, iş yerlerini ya da depolarını rutin olarak ilaçlatan birçok kişi, kullanılan maddelerin türü, uygulama yöntemleri ve firmaların yeterliliği konusunda tereddüt duymaya başladı. Sosyal medyada da aynı kaygılar büyüdü; "hangi ilaçlar yasak?", "firma ruhsatlı mı?", "havalandırma ne kadar sürmeli?" gibi sorular binlerce kez paylaşıldı.

BÖCEK AİLESİNİN FACİASI VATANDAŞLARIN İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNE KARŞI TEDİRGİNLİĞİNİ ARTIRDI

Uzmanlar ise denetimsiz şirketlerin kolayca faaliyet gösterebilmesinin ciddi bir risk yarattığını, özellikle tarım amaçlı kullanılan yüksek toksisiteye sahip pestisitlerin ev ve otel ortamında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar artık hizmet almadan önce firmanın ruhsatını, kullanılan kimyasalın etiketini ve uygulama sonrası güvenli giriş süresini öğrenmeye çok daha fazla önem gösteriyor. Ruhsatı olan ve bu alanda kayıtlı çalışan bazı firmalar ise güvenilirliklerini kanıtlamak için daha vatandaş sormadan direkt ruhsat ve belgelerini paylaşıyor.