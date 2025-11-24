PODCAST CANLI YAYIN

Böcek ailesinin ölümü sonrası vatandaş alarmda! İlaçlama sektöründeki ölümcül boşluk ne?

Böcek ailesinin ölümüne kaldıkları otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasalların neden olduğu şüphelerinin güçlenmesi sonrasında gözler ilaçlama firmalarına çevrildi. Sektörün ölümcül boşluğu firmalara çok kolay bir şekilde her yerden ulaşılabilmesi ve ruhsatsız birçok firmanın olması. Bir başka konu ise ilaçlamada bilinçsizce kullanıldığında ölüme yol açan alüminyum fosfitin bazı bakkallarda bile satılması. Yetkili firmalar, artan denetimlere rağmen sosyal medyada kayıt dışı çalışan ekiplerin büyük bir risk oluşturduğunu söylerken vatandaşlar ise firmaların ruhsatları ve çalışma belgelerini sorgulama konusunda artık çok daha titiz davranıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Böcek ailesinin ölümü sonrası vatandaş alarmda! İlaçlama sektöründeki ölümcül boşluk ne?

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin haşere ilaçlaması yapılan otelde yaşamını yitirmesi ve özellikle ilaçlama kaynaklı kimyasal maruziyet şüphesinin öne çıkmasıyla birlikte, vatandaşlarda büyük bir endişeye sebep oldu. Evlerini, iş yerlerini ya da depolarını rutin olarak ilaçlatan birçok kişi, kullanılan maddelerin türü, uygulama yöntemleri ve firmaların yeterliliği konusunda tereddüt duymaya başladı. Sosyal medyada da aynı kaygılar büyüdü; "hangi ilaçlar yasak?", "firma ruhsatlı mı?", "havalandırma ne kadar sürmeli?" gibi sorular binlerce kez paylaşıldı.

Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!

BÖCEK AİLESİNİN FACİASI VATANDAŞLARIN İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNE KARŞI TEDİRGİNLİĞİNİ ARTIRDI

Uzmanlar ise denetimsiz şirketlerin kolayca faaliyet gösterebilmesinin ciddi bir risk yarattığını, özellikle tarım amaçlı kullanılan yüksek toksisiteye sahip pestisitlerin ev ve otel ortamında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar artık hizmet almadan önce firmanın ruhsatını, kullanılan kimyasalın etiketini ve uygulama sonrası güvenli giriş süresini öğrenmeye çok daha fazla önem gösteriyor. Ruhsatı olan ve bu alanda kayıtlı çalışan bazı firmalar ise güvenilirliklerini kanıtlamak için daha vatandaş sormadan direkt ruhsat ve belgelerini paylaşıyor.

Böcek ailesinin tüm fertleri birkaç gün arayla hayatını kaybetmişti. Son kanıtların ardından tarım ilacıyla zehirlenme şüphesi güç kazandıBöcek ailesinin tüm fertleri birkaç gün arayla hayatını kaybetmişti. Son kanıtların ardından tarım ilacıyla zehirlenme şüphesi güç kazandı

RUHSATLI FİRMALAR DA KAYIT DIŞI ÇALIŞAN FİRMALARDAN ŞİKAYETÇİ

Yaşanan elim olayın ardından gerek bakanlıklar gerek belediyeler nezdinde denetimlerin arttığına dikkat çeken ilaçlama firmaları, bu alanda kaçak ve kayıt dışı çalışanlara dikkat çekiyor. İlaçlama firmaları şunu söylüyor:

"Biz bundan şikâyetçi değiliz, gelsinler belgemizi paylaşalım ancak asıl sorun kayıt dışı çalışan şirketler. Onların bir yer kaydı yok ve sosyal medya üzerinden iş yapıyorlar. Dolayısıyla denetlenmiyorlar"

Olay sonrası denetimler arttı; firmalar en büyük tehlikenin sosyal medyadaki kayıt dışı ilaçlamacılar olduğunu vurguluyorOlay sonrası denetimler arttı; firmalar en büyük tehlikenin sosyal medyadaki kayıt dışı ilaçlamacılar olduğunu vurguluyor

İLAÇ FİRMASI SAHİPLERİ DE VATANDAŞLARI BU FİRMALARI İHBAR ETMEYE ÇAĞIRIYOR

Kayıt dışı çalışanları ihbar ettiklerini anlatan ilaçlama şirketlerinin sahipleri, vatandaşların da ihbarda bulunmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden bu kişilerin tespitinin zor olduğunu söyleyen sektör oyuncuları, sorunun çözümü için zirai ve kimyasal ilaç satışının ruhsatsız ve sertifikasız yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Bir tarım ilacı olan alüminyum fosfit bilinçsiz kullanımda zehire dönüşebiliyorBir tarım ilacı olan alüminyum fosfit bilinçsiz kullanımda zehire dönüşebiliyor

BAKKALDA BİLE SATILIYOR

Alüminyum fosfitin bir tarım ilacı olduğunu ve kapsül halinde satıldığını anlatan sektör oyuncuları şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu ürün köy bakkallarında ambar hapı olarak satılıyor. Bilinçsizce kullanıldığı için insanları ve hayvanları öldürüyor."

Bu ürün zirai karantina, ruhsatlı ve fumigasyon operatörleri tarafından kullanılmalı" diyor. Online satış kanalları ve satış platformları aracılığıyla da rahatlıkla ulaşıldığını aktaran sektör oyuncuları, bunun zehir ve uyuşturucu satmakla eş değer olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Böcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktıBöcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi
Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz
D&R
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
İmamoğlu Suç Örgütü iş adamlarını haraca bağladı: 203 milyonluk hakediş rüşveti!
İdefix
TOGG T10F İstanbul-İzmir testinde 480 km tek şarjla tamamladı: Performans ve teknoloji farkıyla dikkatleri üzerine çekti!
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Şimşek, sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 kente kritik uyarı: 48 saat sürecek…
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Türk Telekom
Uludağ’daki yangında can veren Usta ailesinin yakınlarına 10 milyon dolarlık tazminat şoku
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Katil İsrail Beyrut'un güney banliyölerini bombaladı
Böcek ailesi faciasında temizlikçi otel odasındaki gördüklerini anlattı: Zehir geçmişten çıktı!
Karadeniz'de 5 gollü vurgun! Rizespor - Fenerbahçe: 2-5 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar: "Sakarya'da Japon'u nerede buldun?"
Borsada büyük vurgun: 73 milyonluk tuzak deşifre edildi
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde peş peşe kritik temaslar! Macron ve Meloni ile gündem Gazze... Sonuç bildirisi kabul edildi