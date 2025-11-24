Böcek ailesinin ölümü sonrası vatandaş alarmda! İlaçlama sektöründeki ölümcül boşluk ne?
Böcek ailesinin ölümüne kaldıkları otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasalların neden olduğu şüphelerinin güçlenmesi sonrasında gözler ilaçlama firmalarına çevrildi. Sektörün ölümcül boşluğu firmalara çok kolay bir şekilde her yerden ulaşılabilmesi ve ruhsatsız birçok firmanın olması. Bir başka konu ise ilaçlamada bilinçsizce kullanıldığında ölüme yol açan alüminyum fosfitin bazı bakkallarda bile satılması. Yetkili firmalar, artan denetimlere rağmen sosyal medyada kayıt dışı çalışan ekiplerin büyük bir risk oluşturduğunu söylerken vatandaşlar ise firmaların ruhsatları ve çalışma belgelerini sorgulama konusunda artık çok daha titiz davranıyor.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin haşere ilaçlaması yapılan otelde yaşamını yitirmesi ve özellikle ilaçlama kaynaklı kimyasal maruziyet şüphesinin öne çıkmasıyla birlikte, vatandaşlarda büyük bir endişeye sebep oldu. Evlerini, iş yerlerini ya da depolarını rutin olarak ilaçlatan birçok kişi, kullanılan maddelerin türü, uygulama yöntemleri ve firmaların yeterliliği konusunda tereddüt duymaya başladı. Sosyal medyada da aynı kaygılar büyüdü; "hangi ilaçlar yasak?", "firma ruhsatlı mı?", "havalandırma ne kadar sürmeli?" gibi sorular binlerce kez paylaşıldı.
BÖCEK AİLESİNİN FACİASI VATANDAŞLARIN İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNE KARŞI TEDİRGİNLİĞİNİ ARTIRDI
Uzmanlar ise denetimsiz şirketlerin kolayca faaliyet gösterebilmesinin ciddi bir risk yarattığını, özellikle tarım amaçlı kullanılan yüksek toksisiteye sahip pestisitlerin ev ve otel ortamında kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar artık hizmet almadan önce firmanın ruhsatını, kullanılan kimyasalın etiketini ve uygulama sonrası güvenli giriş süresini öğrenmeye çok daha fazla önem gösteriyor. Ruhsatı olan ve bu alanda kayıtlı çalışan bazı firmalar ise güvenilirliklerini kanıtlamak için daha vatandaş sormadan direkt ruhsat ve belgelerini paylaşıyor.
RUHSATLI FİRMALAR DA KAYIT DIŞI ÇALIŞAN FİRMALARDAN ŞİKAYETÇİ
Yaşanan elim olayın ardından gerek bakanlıklar gerek belediyeler nezdinde denetimlerin arttığına dikkat çeken ilaçlama firmaları, bu alanda kaçak ve kayıt dışı çalışanlara dikkat çekiyor. İlaçlama firmaları şunu söylüyor:
"Biz bundan şikâyetçi değiliz, gelsinler belgemizi paylaşalım ancak asıl sorun kayıt dışı çalışan şirketler. Onların bir yer kaydı yok ve sosyal medya üzerinden iş yapıyorlar. Dolayısıyla denetlenmiyorlar"
İLAÇ FİRMASI SAHİPLERİ DE VATANDAŞLARI BU FİRMALARI İHBAR ETMEYE ÇAĞIRIYOR
Kayıt dışı çalışanları ihbar ettiklerini anlatan ilaçlama şirketlerinin sahipleri, vatandaşların da ihbarda bulunmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden bu kişilerin tespitinin zor olduğunu söyleyen sektör oyuncuları, sorunun çözümü için zirai ve kimyasal ilaç satışının ruhsatsız ve sertifikasız yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
BAKKALDA BİLE SATILIYOR
Alüminyum fosfitin bir tarım ilacı olduğunu ve kapsül halinde satıldığını anlatan sektör oyuncuları şu ifadeleri kullanıyor:
"Bu ürün köy bakkallarında ambar hapı olarak satılıyor. Bilinçsizce kullanıldığı için insanları ve hayvanları öldürüyor."
Bu ürün zirai karantina, ruhsatlı ve fumigasyon operatörleri tarafından kullanılmalı" diyor. Online satış kanalları ve satış platformları aracılığıyla da rahatlıkla ulaşıldığını aktaran sektör oyuncuları, bunun zehir ve uyuşturucu satmakla eş değer olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.