MSB duyurdu! Gürcistan'da düşen C-130'da incelemeler tamamlandı: Enkaz parçaları Kayseri'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında yapılan incelemerin tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, kaza-kırım ekibinin ülkeye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikal edeceğini duyurttu.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Uçağın enkazında incelemelerin tamamlandığını bildiren Bakanlık, kaza kırım ekibinin yurda döndüğünü açıkladı.



KAZA KIRIM EKİBİ YURDA DÖNDÜ

Enkaz parçalarının Kayseri'ye intikal edeceği öğrenilirken MSB'den yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedi" denildi.




ENKAZ KAYSERİ'DE, KARAKUTU ANKARA'DA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada teknik incelemelerin titizlikle sürdüğünü duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

