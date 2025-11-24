MSB duyurdu! Gürcistan'da düşen C-130'da incelemeler tamamlandı: Enkaz parçaları Kayseri'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Uçağın enkazında incelemelerin tamamlandığını bildiren Bakanlık, kaza kırım ekibinin yurda döndüğünü açıkladı.







ENKAZ KAYSERİ'DE, KARAKUTU ANKARA'DA



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada teknik incelemelerin titizlikle sürdüğünü duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."