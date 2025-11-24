PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul edecek. Ziyaret kapsamında birçok alanda iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul edecek.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARINA İMZA ATILACAK

Ziyaret kapsamında birçok alanda iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile G20'de bir araya geldi. (AA)Başkan Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile G20'de bir araya geldi. (AA)

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 24-25 Kasım'da Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi. (AA)

Duran, hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

üney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung (AA)üney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung (AA)

24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.

üney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung (AA)üney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung (AA)

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

