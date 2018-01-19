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Murat’ı kel de severim

Murat’ı kel de severim
Güzel oyuncu Aslı Enver'den aşkı Murat Boz'a iltifat yağmuru… Önceki akşam Nişantaşı Frankie adlı mekanda ağabeyi Ali Boz'un doğum gününü kutlayan popçu, çıkışta aşkıyla ayaküstü soruları yanıtladı. Boz'un yıllar önce Tarkan'ın vokalistliğini yaparken çekilen fotoğrafının geçtiğimiz gün sosyal medyaya damga vurması hatırlatılınca Enver, "Ben Murat'ı kel haliyle de seviyorum. O nasıl olursa olsun" cevabını verdi.


SÜRPRİZ DÜET OLABİLİR
Bu iltifat karşısında yüzü gülen Murat Boz, aşkının sesini çok beğendiğini söyledi. YouTube kanalında sevgilisine yer verip vermeyeceği sorulan Boz, "Önce benim bir albüm projem var. Belki daha sonra Aslı ile bir düet yapabiliriz" diyerek aşkıyla sürpriz bir projeye imza atabileceğinin mesajını verdi.


Doğan SAVAŞ
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