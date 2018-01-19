Murat’ı kel de severim

Güzel oyuncu Aslı Enver'den aşkıMurat Boz'a iltifat yağmuru…Önceki akşam Nişantaşı Frankieadlı mekanda ağabeyi Ali Boz'un doğumgününü kutlayan popçu, çıkışta aşkıylaayaküstü soruları yanıtladı. Boz'un yıllarönce Tarkan'ın vokalistliğini yaparkençekilen fotoğrafının geçtiğimiz gün sosyalmedyaya damga vurması hatırlatılınca Enver,"Ben Murat'ı kel haliyle de seviyorum. Onasıl olursa olsun" cevabını verdi.
SÜRPRİZ DÜET OLABİLİR
Bu iltifatkarşısında yüzügülen Murat Boz,aşkının sesini çokbeğendiğini söyledi.YouTube kanalındasevgilisine yer veripvermeyeceği sorulanBoz, "Önce benimbir albüm projemvar. Belki dahasonra Aslı ile birdüet yapabiliriz"diyerek aşkıylasürpriz bir projeyeimza atabileceğininmesajını verdi.
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