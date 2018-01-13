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Oğluna ders verdi

Oğluna ders verdi
ATV'nin sevilen dizisi 'Bahtiyar Ölmez'in yıldızı Hande Subaşı, önceki gün paylaştığı bu kareyle yüzleri gülümsetti. Yıllardır birlikte yaşadığı terrier cinsi köpeği 'Cun' ile böyle poz veren güzel oyuncu, köpeğinin pür dikkat kendisine baktığı bu karenin altına da şöyle yazdı: "Oğlum dinler beni." Bu fotoğraf, binlerce beğeni aldı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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