Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın vizyona girdiği ilk 3 günde 1milyon 331 kişi tarafından izlenmesiyle komedideki rekabet kızıştı. Filmin, Ocak ayında tüm zamanların en iyi çıkış yapan filmi olmasıyla gözlerin çevrildiği Şahan Gökbakar'dan yanıtgecikmedi...
Yeni filmi 'Kayhan'ı,9 Şubat'ta vizyona sokacak olan Şahan Gökbakar, dün instagram'da yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a meydan okudu. Kayhan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen altına da "Gerçekten gülmeyeaz kaldı" diye yazıp ezeli rakibine taşını attı.
RUSSELL'DANCEM'E TEBRİK 'Son Umut' filminde Cem Yılmaz'la oynayan Russel Crowe'dan 'Arif V 216'ya destek... Dünyaca ünlü yıldız, Twitter'da "Cem Yılmaz, yine isabetettirdi" diye yazarak Yılmaz'ı gururlandırdı.
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