 ;
Yol Durumu
  1. Cebimdeki yabancı
  2. Fareli New York!

Meydan okudu

Meydan okudu
Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenmesiyle komedideki rekabet kızıştı. Filmin, Ocak ayında tüm zamanların en iyi çıkış yapan filmi olmasıyla gözlerin çevrildiği Şahan Gökbakar'dan yanıt gecikmedi...

Yeni filmi 'Kayhan'ı, 9 Şubat'ta vizyona sokacak olan , dün instagram'da yaptığı paylaşımla 'a meydan okudu. Kayhan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen altına da "Gerçekten gülmeye az kaldı" diye yazıp ezeli rakibine taşını attı.


​RUSSELL'DAN CEM'E TEBRİK
'Son Umut' filminde Cem Yılmaz'la oynayan Russel Crowe'dan 'Arif V 216'ya destek... Dünyaca ünlü yıldız, Twitter'da "Cem Yılmaz, yine isabet ettirdi" diye yazarak Yılmaz'ı gururlandırdı.
Etiketler: , ,
  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar