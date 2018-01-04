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Kara melek

Kara melek
Jamaika kökenli İngiliz top model Naomi Campbell, Afrikalı kadınlar için kolları sıvadı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Naomi, Afrikalılar'ın giyim tarzından esinlenerek bir koleksiyon hazırlayacak. Top model, elde edeceği gelirin büyük kısmını Afrikalı kadınlara bağışlayacak.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

bizde böyle biri varmi ? evet belki 100 Tl oda kameralar önünde hava olsun diye...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 17:40
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