Kara melek

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Jamaika kökenli İngiliz top model Naomi Campbell, Afrikalı kadınlar için kolları sıvadı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Naomi, Afrikalılar'ın giyim tarzından esinlenerek bir koleksiyon hazırlayacak. Top model, elde edeceği gelirin büyük kısmını Afrikalı kadınlara bağışlayacak.
kalan karakter 1000
bizde böyle biri varmi ? evet belki 100 Tl oda kameralar önünde hava olsun diye...
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