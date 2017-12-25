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Döner ustası oldu

Döner ustası oldu
Futbolu bıraktıktan sonra DJ'liğe soyunup Türkiye'de kalan Pascal Nouma, önceki günkü açılışta döner ustası oldu. Pascal, Beşiktaş Çarşı'daki Bereket Döner'in açılışında dönerin başına geçti.
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan eski Siyah- Beyazlı futbolcu, döner dağıtıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Pascal, Bereket Döner'in CEO'su Mehmet Nezif Emek'e de elleriyle döner yedirdi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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