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Cannes hazırlığı

Cannes hazırlığı
Sevilen oyuncu Dolunay Soysert, Cannes yolcusu… Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Soysert, şıklığıyla dikkat çekti. Cannes seyahatinde kullanacağı takıları inceleyen oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.

Halil ÇİLİNGİR
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