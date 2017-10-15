Cannes hazırlığı

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Sevilen oyuncu Dolunay Soysert, Cannes yolcusu… Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Soysert, şıklığıyla dikkat çekti. Cannes seyahatinde kullanacağı takıları inceleyen oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.
Halil ÇİLİNGİR
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