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    Sahil aşıkları

    Merve Sevi ile Hakan Özten, güzel havayı görünce soluğu Kıbrıs'ta aldı. Çiçeği burnunda nişanlılar, iskelede böyle romantik anlar yaşadı...Manken, ailesi tarafından veto yediği sevgilisi Mahmut Aslan'la Kıbrıs'ta tatil yaptı. Ünlü model, aşkı istemediği için denize dahi girmedi!

    Geçtiğimiz ay nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Merve Sevi ile nişanlısı Hakan Özten, Kıbrıs Kaya Artemis Otel'de hafta sonu tatili yaptı. Sevgilisiyle arkadaşının telefonuna poz veren Sevi, eğildiği sırada Özten tarafından boynundan öpüldü. İskelede romantik anlar yaşayan ünlü çift, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen uzaklaştı. Bu arada bir hayli kilo aldığı gözlenen Merve Sevi, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için gün boyu elbisesiyle dolaşmak zorunda kaldı. podyumların ünlü mankeni manken da hafta sonunu Kıbrıs'ta geçiren ünlü isimler arasındaydı. Bir süredir erkek giyim firması Bagozza Giyim'in sahibi Mahmut Aslan'la birlikte olan manken, sevgilisiyle güneşin tadını çıkardı. Aslan ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen manken, sevgilisiyle fotoğrafları çekilirken ise son derece rahattı. Gazetecilere şortuyla poz veren manken, Mahmut Aslan'ın "Bikinili görüntü verme" uyarısına kulak verdi. Denize girmeyen güzel model, gün boyu iskelede sevgilisiyle sohbet etmekte yetindi.

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