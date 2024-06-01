Yoğurt yağları eritir

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren yoğurt tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık ev yoğurdu yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:



- Kabızlığı engeller. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.

- Karın bölgesindeki yağlanmayı yok eder. Tansiyon riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklarla savaşır.

- Kemikleri güçlendirir.

- Sivilce oluşumunu engeller.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir kase yoğurt yediğini açıkladı.