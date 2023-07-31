Uzmanlardan altın skolyoz formülü: Fizik tedavi ve egzersizlerle erkenden önlenebilir

CERRAHİ TEDAVİ NE KADAR ETKİNDİR?

Hastanın kalp ve akciğer gibi hastalıkları, diyabeti ve osteoporozu var ise cerrahi tedavi daha da zorlaşabilir. Ancak hastanın iyi hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması ile cerrahi tedaviler yüz güldürücü olabilir.



GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIM NASILDIR?

Minimal girişimle maksimum fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak bazı durumlarda füzyon gibi agresif cerrahiler gerekebiliyor. Ameliyatlarda planlama ve omurganın normal bel ve sırt kıvrımlarının hastaya özgü şeklinin sağlanması çok önemlidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN