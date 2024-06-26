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Uzmanlar birçok enfeksiyona yol açan klimaya karşı uyardı! İşte alınması gereken 7 önlem

Klimalar, yaz sıcaklıklarında ev, araç ve ofiste imdadımıza yetişiyor. Ancak yanlış ve bilinçsiz kullanımı, gripten klima zatürresine dek birçok enfeksiyona yol açıyor. Prof. Dr. Gülcihan Özkan, alınması gereken 7 önlemi anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Uzmanlar birçok enfeksiyona yol açan klimaya karşı uyardı! İşte alınması gereken 7 önlem

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hepimizi bunaltıyor. Serinlemek isteyenler, klimalara sarılıyor. Ancak getirdiği riskler önemsenmiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, klimaların yanlış ve bilinçsiz kullanımının soğuk algınlığı ve gripten klima zatürresine (lejyoner hastalığı) dek birçok ciddi akciğer enfeksiyonuna yol açabildiğini vurguluyor:

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP: Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kısa süreli boğaz ağrısının görüldüğü soğuk algınlığının yanı sıra klimaların bilinçsizce kullanımı gribal enfeksiyonlara da yol açabiliyor. Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, hafif/yüksek ateş gibi şikayetlere neden olan grip bulaşıcı etkisiyle diğer kişilere de geçebiliyor. Ayrıca klima aynı ortamda bulunan kişilerde bulaş etkisini de artırıyor.

KLİMA ZATÜRRESİ: Yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishal ile seyredebilen Lejyoner hastalığına Legionella pneumophila isimli bakteri yol açıyor. Klima zatürresi, tedavi edilmez ise solunum yetmezliği ve septik şoka neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Tedavi geciktirildiğinde yoğun bakım ihtiyacı gerekebiliyor.

ALERJİK REAKSİYONLAR: Gözlerde ve burunda kaşıntı, hapşırma, ciltte döküntü ve boğazda gıcıklanma/ sesin gitmesi gibi alerjik reaksiyonlara yol açarak yaşam konforunu düşürebiliyor. Alerjik reaksiyonlar tedavi edilmediğinde; egzama ve astım gibi kronik hastalıklara yol açabiliyor.

AKUT BRONŞİT: Klimanın yanlış ve bilinçsiz kullanımının neden olabildiği önemli hastalıklarından biri de akut bronşit! Ateş, hırıltılı solunum ve balgamlı öksürükle seyreden akut bronşit mutlaka doktor tedavisi gerektiriyor. Tedavisinde bol sıvı tüketimi, nefes açıcı ilaçlar ve doktorun gerekli görmesi durumunda antibiyotik kullanılıyor.

İHMALE GELMEZ 7 ÖNLEM!
1- Sıcaklık ayarı 23-24 derece olmalı.
2- Ani ısı değişimlerinden kesinlikle kaçınılmalı.
3- Klima doğrudan size üflememeli.
4- Odanın nem seviyesi yüzde 40-60 olmalı.
5- Filtreleri düzenli değiştirilmeli.
6- Klima sürekli çalıştırılmak yerine ara ara açıp kapatılmalı.
7- Ara sıra pencereler açılarak dışarıdaki havanın içeri girmesi sağlanmalı.

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