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Uzmanından güneş kremi uyarısı! Erken yaşlanmaya, güneş yanıklarına ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, ciltte kalıcı hasarlara neden oluyor. Erken yaşlanmaya, güneş yanıklarına ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Uzmanından güneş kremi uyarısı! Erken yaşlanmaya, güneş yanıklarına ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor

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Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, ciltte kalıcı hasarlara neden oluyor. Erken yaşlanmaya, güneş yanıklarına ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, konuyla ilgili şunları söylüyor: Güneşe maruz kalmadan önce en az 30 SPF içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanılmalı. Bu krem iki saatte bir yenilenmelidir. Ayrıca, güneşin en dik açıyla geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arasında gölgede kalmak, geniş kenarlı şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmak da etkili korunma yöntemlerinden. Leke tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler arasında kimyasal peeling, mezoterapi ve lazer tedavileri yer alır. Bu yöntemler, cildin üst tabakasını yeniler...

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