Uzmanı uyardı:Endişelenmek hayatınızı boşa harcar! Pişmanlıkta takılı kalma

ABD'li sosyolog Karl Pillemer, mutlu olduğunu söyleyen yaşlıların, uzun ve keyifli bir hayat sürme konusundaki tecrübelerini gençlerle paylaşmasını istedi. Katılımcıların var olmayan durumlardan kaygılanma hallerinin gençliklerine dair en büyük pişmanlıkları olduğunu tespit etti.

Bir katılımcı bunu, "Endişelenmek hayatınızı boşa harcar" diye tarifledi. Bir başkası da "Keşke bunu 60'larım yerine 30'larımda bilseydim'' dedi. Yaşlı ve mutlu yetişkinler, gençlikte yapılabilecek en güzel şeyleri şöyle sıralıyor:



Değer verdiğiniz insanlara teşekkür edin.

Ailenizle geçirebildiğiniz kadar zaman geçirin.

Sevdiğiniz bir işte çalışın.

Eşinizi dikkatli seçin.

YAPAY ZEKA GERÇEK UMUT

İngiltere'de yapılan bir araştırmada yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen detayları tanımlayarak karın bölgesinin arkasında gelişen ve nadir görülen bir kanser türü olan retroperitoneal sarkomun agresiflik derecesini belirlemekte doğru sonuçlar verdi. Araştırmacılar, yapay zekanın mevcut yöntemlere göre yaklaşık 2 kat fazla başarılı olduğunu söyledi. Uzmanlar, aynı zamanda diğer kanser türlerinin erken fark edilmesi potansiyelinden de heyecan duyduklarını belirtti.

TUZ BUZ OLMAYIN!

ABD'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, 400 bin yetişkinin tuz kullanımlarını inceledi. 10 yılı aşkın bir takip süresi boyunca katılımcıların 13 bininde tip 2 diyabet gelişti. Hiç tuz kullanmayan veya nadiren kullananlarla karşılaştırıldığında, her öğüne tuz ekleyen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riski yüzde 39 daha yüksekti. Bu arada, "bazen" veya "genellikle" tuz ekleyenlerde risk, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 20 daha yüksekti. Uzmanlar, "Tuzluğu masadan kaldırmak gerek" dedi. Bu arada çok fazla tuz yemek, yüksek tansiyona neden oluyor. Bu da kalp krizi ve felç riskini artırıyor.



TANSİYONA BEYAZ MUCİZE

Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.



KARACİĞER DOSTU REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.



ADET SANCISINA AYNISEFA

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Eklem ve kemik sağlığını korur. Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.