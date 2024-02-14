Uzmanı uyardı: Üşümenin en önemli nedenlerinden biri kansızlık!

Halk arasında sürekli üşüyenler için ortak görüş 'kansız' oldukları yönündedir. Ancak sebep her zaman bu kadar basit değildir. Sürekli üşüyor olmak bazı vitaminlerin eksikliğinin de habercisi olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Bektaş, üşümenin en önemli nedenlerinden birinin kansızlık olduğunu söyledi. Vitaminlere dikkat çekti. İşte Bektaş'ın açıklamaları:

D VİTAMİNİ: Kemik sağlığı için önemlidir ve vücut ısısının düzenlenmesinde de rol oynar. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etki yapabilir ve soğuk hava koşullarına karşı hassasiyeti artırabilir. DEMİR: Vücutta oksijen taşıyan hemoglobin üretimi için önemlidir. Demir eksikliği anemisi, hücrelere yeterli oksijen taşıyamama sorununa neden olabilir, bu da soğuk hissi yaratabilir. B12 VİTAMİNİ: Sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. B12 eksikliği, anemiye ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir, bu da soğuk hissine katkıda bulunabilir.



C VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemi için önemlidir. Eksikliği durumunda bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz.