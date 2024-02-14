PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı uyardı: Üşümenin en önemli nedenlerinden biri kansızlık!

Vitamin eksikliği ve kansızlık aşırı üşümeye neden oluyor. Dr. Mert Bektaş “Demir, B12 v C vitamini çok önemli” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Uzmanı uyardı: Üşümenin en önemli nedenlerinden biri kansızlık!

Halk arasında sürekli üşüyenler için ortak görüş 'kansız' oldukları yönündedir. Ancak sebep her zaman bu kadar basit değildir. Sürekli üşüyor olmak bazı vitaminlerin eksikliğinin de habercisi olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Bektaş, üşümenin en önemli nedenlerinden birinin kansızlık olduğunu söyledi. Vitaminlere dikkat çekti. İşte Bektaş'ın açıklamaları:

D VİTAMİNİ: Kemik sağlığı için önemlidir ve vücut ısısının düzenlenmesinde de rol oynar. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etki yapabilir ve soğuk hava koşullarına karşı hassasiyeti artırabilir.

DEMİR: Vücutta oksijen taşıyan hemoglobin üretimi için önemlidir. Demir eksikliği anemisi, hücrelere yeterli oksijen taşıyamama sorununa neden olabilir, bu da soğuk hissi yaratabilir.

B12 VİTAMİNİ: Sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. B12 eksikliği, anemiye ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir, bu da soğuk hissine katkıda bulunabilir.

C VİTAMİNİ: Bağışıklık sistemi için önemlidir. Eksikliği durumunda bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz.

VARİS BAŞINIZA ÇORAP ÖRMESİN
Varis, vücutta yeşil damarlar belirlemesiyle başlıyor. Bunlar ciltte kabarcıklara neden oluyor. Tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Prof. Dr. Bora Farsak, "Eğer bölgede açık yaralar oluşursa hasta yüzde yüz oranla ömür boyu varis çorabı giyinmek zorunda kalacaktır. Normalde lazerle hiçbir kesi, kanama, ağrı olmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilecekken ilerleyen variste bu lazer mucizesini kaybediyoruz. Bu yüzden varis tedavinizi önemseyin" diye konuşuyor.



BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DİKKAT
Sindirim sistemi hastalıkları her geçen gün artıyor. ABD'li uzmanlar bağırsak sağlığı için lifli yiyeceklere dikkat çekiyor. Şunları söylüyor:
Yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri dahil etmiyor. Lifli gıdalar bağırsakları ve önemli mikrobiyomları sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyor. Araştırmalar lif açısından zengin gıdaları tüketmenin bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Yulaf, bezelye, fasulye, meyve, arpa, karnabahar ve fındık gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

KEMİKLERE NAR SUYU
Antioskidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürrenin doğal ilacıdır. Tatlı krizlerini azaltır. Cildi gençleştirir. Öksürüğü keser.

KIRMIZI BİBER GRİP BİTER!
Gribin tedavisinde sağlıklı besinlerin tüketilsi önem taşır. Kırmızıbiber, antioksidan etkisiyle vücudu virüslerden arındırır. Her gün yenilen badem, gribin doğal ilacıdır.

SARIMSAK KALPTEN ANLAR
Vitamin deposu sarımsak, enfeksiyonlara karşı korur. Kanserle savaşır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Pankreası güçlendirir.

PROSTATI CEVİZLE YENİN
Prostat kanserinden koruyan ceviz, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimini destekler. Kabızlığı tedavi eder. Toksinlerin temizlenmesini sağlar. Kan şekerini dengeleyerek diyabete karşı korur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var | Başkan Erdoğan’dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Türk Telekom
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor! İki şirkete ceza yağdı
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?
MEB açıkladı | Ara tatil uygulaması devam edecek! Okul günü uzayacak
Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan BAE’de peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü
Batı basını bir kez daha Pasifik’i işaret etti: Pekin savaş gemisi üretirken ABD emekliye ayırıyor! Hangi ülke savaşa hazır? İşte, ABD ve Çin’in askeri gücü
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul 5 yılda ağır yara aldı
Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Transfer ’Rafa’ kalkmadı! Sezon sonunda Galatasaray’da
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
SON DAKİKA