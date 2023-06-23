Uzmanı uyardı: Sırta vuran karın ağrısına dikkat!





PANKREAS KİSTLERİ: Herhangi bir şikayete neden olmayan ve iyi huylu lezyonlar olan pankreas kistleri ise panktreatit sonrası oluşabilmektedir. Ancak bu kistlerin büyümesi ve içerisinde müsin bulunması kanser gelişimi açısından risk oluşturup, mutlaka inceleme ve tedavi gerektirmektedir.



SAFRA TAŞLARI VE ALKOL

Pankreasta görülen hastalıkların nedenleri farklılık göstermektedir. Akut pankreas iltihabının en önemli nedeni safra kesesi taşları olurken, alkol kullanımı da ikinci nedeni aynı zamanda kronik panktreatitin de birinci sebebini oluşturur. İlaçlar, travma, ERCP sonrası, enfeksiyonlar ve otoimmün nedenler diğer sebepler arasında yer alır. Pankreas kanseri için risk faktörleri ise; sigara, obezite, kronik pankreatit ve genetik geçiştir.



PANKREAS KANSERİ: Genellikle pankreasın kanalından kaynaklanmakta olup ileri yaşta sık görülen kanserler arasında yer alır. Kanserin erken dönemde tespit edilmemesi hayati tehlike oluşturmaktadır.



EUS YÖNTEMİ NEDİR?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte pankreasta Endoskopik Ultrasonografi (EUS) yöntemi kullanılıyor. Endoskopinin ucuna takılan kamera ve ultrasound cihazı ile sindirim sistemi ve çevresinin incelenmesini sağlayan EUS'la karın içi organların daha net değerlendiriliyor. Bu yöntem lezyonlardan örnek alınmasına da izin veriyor.

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