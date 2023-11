Uzmanı uyardı: İşte toplumda diyabet hakkında doğru sanılan 6 hatalı bilgi

YANLIŞ: Hamile kalamam, hamile kalsam bile insülin bebeğime zarar verir. DOĞRU: Yaygın inanışın aksine, hamilelikte kullanılan insülin plasentaya geçmiyor ve bebeğe herhangi bir zarar vermiyor. YANLIŞ: Kan şekerimi ilaçlarla düşürerek istediğimi yiyebilirim. DOĞRU: İlaç kullanmak kan şekeri kontrolünde ve komplikasyonlardan korunmada yeterli gelse de hastaların her istedikleri gıdayı tüketmelerinden kaçınmaları çok önemlidir.





YANLIŞ: Bazı bitkiler veya vitaminler diyabeti tedavi edebilir.

DOĞRU: Diyabeti tamamen ortadan kaldıran ya da tedavi eden bitkisel bir ilaç ya da vitamin yoktur.



YANLIŞ: Diyabette kişiye özel tedaviye gerek yoktur.

DOĞRU: Tedavinin bireyselleştirilmesine gün geçtikçe daha fazla önem veriliyor. Tedavinin diyabetin tipine göre planlanması gerekiyor. Çünkü her hasta farklı olduğu gibi her ilaç da her hastaya uygun olmuyor.

MİDENİN İLACI ADA ÇAYI

Şifa saçan ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.



BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR İÇİN

Kalsiyum deposu kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir. Kilo kaybına destek olur. Sinirleri yatıştırır.



HAFIZAYA NAR

Bereketin sembolü nar, C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyvelerden üstündür. Kanser riskini azaltır. Enfeksiyonları önler. Hafızayı güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler.