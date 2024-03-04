Uzmanı safra kesesi hastalığına karşı uyardı: İşte tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı sindirim sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunların başında safra kesesi geliyor. Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip olan ve armut benzeri bir görünümü bulunan safra kesesiyle ilgili sorunlar uzun yıllar fark edilebiliyor.

Bu durum, karaciğer ve pankreasa zarar veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, safra kesesi hastalığının yol açtığı şikayetler, tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.