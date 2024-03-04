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Uzmanı safra kesesi hastalığına karşı uyardı: İşte tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Sindirimi sağlayan safra kesesi hastalıkları, ilerleyen süreçte, karaciğere ve pankreasa zarar veriyor. Uzmanlar, tedavi yöntemlerine değiniyor ve uyarıyor: Karbonhidrat ve şekeri kesin, egzersiz yapın, balık tüketin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
Uzmanı safra kesesi hastalığına karşı uyardı: İşte tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı sindirim sistemine sahip olmaktan geçiyor. Bunların başında safra kesesi geliyor. Sindirim için oldukça önemli bir yere sahip olan ve armut benzeri bir görünümü bulunan safra kesesiyle ilgili sorunlar uzun yıllar fark edilebiliyor.

Bu durum, karaciğer ve pankreasa zarar veriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mahir Kırnap, safra kesesi hastalığının yol açtığı şikayetler, tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.

ATEŞ VE SARILIK
Oldukça sinsi ilerleyen safra kesesi hastalıkları, ilk evrelerde belli bir şikayete yol açmıyor. Ancak uzun yılların sonunda fark ediliyor. Hastalığı işaret eden bulgulardan yola çıkılarak çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tanı konulabildiğini aktaran Doç. Dr. Mahir Kırnap, "Safra kesesinde ortaya çıkan pek çok hastalık, karaciğerin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.

Dolayısıyla tanı için ilk olarak karaciğer fonksiyon testleri uygulanır. Kanda, karaciğer fonksiyonlarını gösteren ALT, AST, GGT ve ALP enzimlerinin yüksek olması, karın ağrısı, ateş, sarılık gibi diğer bulgularla birlikte değerlendirilir. Bazı durumlarda karın grafisi ve batın ultrasonografisine ihtiyaç duyulabilir" diyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Tedavi, kişiden kişiye değişiyor. Hastalıklı kesenin cerrahi olarak çıkarılması en çok tercih edilen yöntem olarak biliniyor. İltihaplı safra kesesi hastalıklarında ameliyat öncesinde belirli bir süre antibiyotik tedavisi gerekiyor. Mevcut enfeksiyon, medikal tedavi ile kontrol altına alındıktan sonra safra kesesi genellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile çıkarılıyor.

NASIL BESLENMELİ?
Safra kesesini koruyacak beslenme önerileri şöyle sıralanıyor: Kepekli tahıllar, sebze ve meyve gibi lifli yiyecekler yiyin. Balık tüketin. Şekeri yüksek, rafine karbonhidrat içeren yiyecekleri bırakın. Egzersiz yapın.

BUNLARA DİKKAT!
- Ani ve hızlı ağırlaşan karnın sağ üst bölgesinde ağrı
- Sırt ağrısı
- Sağ omuzda ağrı
- Bulantı ve kusma
- İdrar renginde koyulaşma
- Açık renkli dışkı
- Aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri
- İshal

KADINLAR RİSK ALTINDA
- Safra kesesi hastalıkları özellikle kadınlarda sık görülüyor. Diğer risk faktörleri şöyle sıralanıyor:
- 40 yaşın üzerinde olmak
- Aşırı kilolu olmak
- Hareketsiz yaşam
- Liften fakir diyet
- Ailede safra taşı öyküsünün olması

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