Uzmanı influenzadan korunmanın yollarını açıkladı!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kesikminare, influenzadan korunmak için önerilen yöntemlerin başında aşının geldiğini belirterek "Grip aşısı 6 aydan büyük bütün çocuklara, özellikle astım ve kronik akciğer rahatsızlıkları olan çocuklara yapılmalıdır. Bunun dışında bağışıklık sistemi zayıf, sık hastalanan, kalp, böbrek, karaciğer gibi kronik organ hastalıkları olan çocukların aşılanması özellikle önemlidir. Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır" diyor.



CİDDİ TEHDİT!

Dr. Kesikminare, influenzaya karşı çocuklarda alınması gereken önlemleri şöyle anlatıyor:



- Okulda hijyen kurallarına uyulmalı.



- Mutlaka maske takılmalı.



- Maske, öksürük veya hapşırıkla nemlendiğinde değiştirilmeli.



- Maske çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı. Hemen çöpe atılmalı. Sonra eller sabunla yıkanmalı.



- Yemeklerden önce eller mutlaka detaylı yıkanmalı.



- Eller gün içerisinde yüze, gözlere ve ağıza ve buruna sürülmemeli.



- Sosyal mesafeye dikkat edilmeli.



- Abur-cubur atıştırmalıklardan ve fast-food yiyeceklerden uzak durulmalı.

- Ev yemekleri yenilmeli, gerekirse hekim önerisiyle vitamin desteği alınmalı.