Uykusuzluk beyni yaşlandırıyor

ABD'de araştırmacılar, 15 yıl boyunca 600 kişiyi değerlendirdi. Düşük uyku kalitesiyle beynin hızlı yaşlanması arasında bağlantının mevcut olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Kristine Yaffe, "Bulgularımız, tutarlı bir uyku programı sürdürmek, egzersiz yapmak, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak ve gevşeme teknikleri kullanmak da dahil olmak üzere, beyin sağlığını korumak için uyku sorunlarını yaşamın erken dönemlerinde ele almanın önemini vurgulamaktadır" dedi. Araştırmalara göre, çok fazla veya çok az uyuyanların tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, felç gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riski yüksek bulunuyor.

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