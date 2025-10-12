PODCAST CANLI YAYIN

Ülseri yenmek isteyen evinin mutfağına girsin

Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor: Çay ve kahveyi sınırlayın. Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun

Giriş Tarihi:
Ülseri yenmek isteyen evinin mutfağına girsin

Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

Çay ve kahveyi sınırlayın.
Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!