YEŞİLÇAM'IN unutulmaz filmlerinden Neşeli Günler'e konu olan ve hafızalara kazınan 'turşu limonlu mu olur, yoksa sirkeli mi' tartışmasına yönelik araştırma yapıldı. Areda Piar'ın araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluğu 'sirkeli' olanını tercih ederken yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini vurguladı. Bağışıklığı güçlendiren turşu, kabızlığı bitirir. Kansere karşı antioksidanlarla korur. Krampı azaltır.

