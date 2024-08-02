Sıcak yiyeceklerle kanser arasındaki bağlantı ortaya çıktı!

Besinlerin yanlış tüketilmesi, hastalıklara zemin hazırlıyor. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma sıcak yiyeceklerle kanser arasındaki bağlantıyı gösteriyor. The National News'in haberine göre sıcak içeceklerin sık tüketilmesi yemek borusu kanserine yakalanma riskini 3 kat artırıyor. Onkolog Smita Joshi sıcak içeceklerin riski 2.8 kat artırdığını belirtiyor. "Sıcak içecekler, hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olur. Bu da hücreleri kanserli hale getirebilir. Çaylar içilmeden önce birkaç saniye soğutulmalıdır" diyor.

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