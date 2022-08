Saç hastalıklarının kaynağı demir eksikiliği!

GÖZ KAMAŞTIRIN

Katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek tedavisi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:

YABAN MERSINI: Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.

MUZ: kataraktla savaşır. Gözde sarı nokta oluşumunu engeller.

ISPANAK: Yeşil yapraklı sebzeler, katarakt riskini azaltır.

SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı etkilidir.

BAL: Saf ve besleyici içeriği ile bal, gözleri korur.



B12 EKSİKLİĞİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Günümüzde birçok insan, sabah uyandığında bile kendini yorgun hissetmekten, dikkatini toplayamamaktan yakınıyor. Bu durumun altında yatan en önemli nedeni B12 vitamini eksikliği oluşturuyor. Dr. İsmail Çelik, B12 vitamininden zengin besinleri şöyle sıralıyor:

SEBZELER: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye.

DENİZ ÜRÜNLERİ: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.



YOĞURTLA DİŞLER GÜÇLÜ!

Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Uzmanlar, ağız sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:

Kereviz: Dişlere ve dişetlerine masaj yapar. Diş aralarını temizler.

Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü ağız kokusunu engeller.

Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde dişleri ve dişetlerini güçlendirir.

Yoğurt: Diş sağlığını korur. Ağız kokusunu engeller.

Çilek: Dişlere ve dişetlerine iyi gelir. Diş taşlarını da temizler.

Elma: Kabuğuyla birlikte yendiğinde dişleri kuvvetlendirir.



BEYİN İÇİN TARÇIN

Tarçın, kolesterolü düşürür. İnsülin direncinin kırılmasında etkilidir. Diyabetle mücadele eder. Şeker hastalığından korur. Alzheimer ve Parkinson'la savaşır. Kalp hastalıklarını önler.



KALBE HURMA

Hurma, tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Bol liflidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı önler. Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.



ASTIMA KARŞI KETEN

Keten tohumu, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir.