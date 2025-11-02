PODCAST CANLI YAYIN

Saç dökülmesine karşı kök hücre yöntemi ve sağlıklı bakım önerileri

Saç dökülmesi, hem kadınları hem erkekleri vuruyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kansızlığa dikkat çekiyor. Hormonal bozuklukların da bu süreci hızlandırdığını belirtiyor...

Saç dökülmesine karşı kök hücre yöntemi ve sağlıklı bakım önerileri

Son dönemlerde saç dökülmesiyle ilgili sorunlar giderek artıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kalıtsal faktörler, hormonal bozukluklar ve duyarlılık, tiroit hastalıkları ve kansızlık, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyolojik nedenlerin saç dökülmesine neden olabileceğini söylüyor.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için şu önerilerde bulunuyor: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, güneş dahil saça zarar veren her türlü fiziksel uyarandan, kimyasal maddeden uzak durmak ve stres yönetimi son derece önemlidir. Saçlarımızı yüksek ısıdan mutlaka uzak tutmalı ve sık aralıklarla şekillendirici uygulamalar yapmaktan kaçınmalıyız. Saçlar olabildiğince açık bırakılmalı ya da gevşek toplanmalıdır. Saçlı derimizin yapısına uygun şampuan seçilmeli ve gerekli durumlarda saç uçları için banyo sonrası besleyici kremler kullanılmalıdır.

Demir, saç dökülmesine karşı kök hücre yönteminin başarılı sonuç verdiğini belirtiyor. "Kök hücre yöntemi, tek seans uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır" diyor.

TİROİDE DİKKAT
Saç sağlığında tiroit hormonunun da etkili olduğunu belirten Demir, şunları söylüyor: Tiroide bağlı saç dökülmesinde öncelikle saçlarda dökülmeden ziyade incelme gözlenir. Her gün 50 ile 100 tel arası dökülme normal olarak kabul edilmektedir. Ancak tiroit hormonu fazlalığı ya da eksikliği durumunda saç büyümesi kesintiye uğrayabilir ve saçlar daha fazla dökülmeye başlayabilir. İyi haber şu ki, tiroit hormonu dengesizlikleri ile yaşanan saç dökülmesi sorunu kalıcı değildir

