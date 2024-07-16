PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Protein, vitamin ve mineral deposu balık şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Protein, vitamin ve mineral deposu balık şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor. Diyetisyen Taha Yanalak, sağlıklı ve uzun bir hayat için haftada 2-3 defa balık tüketilmesini öneriyor. "Balık, hücreleri yeniler. Kalp damar hastalıkları riskinin azaltır. Alzheimer'a karşı vücudu korur. Özellikle uskumru, somon, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıkların daha fazla Omega-3 içerir" diyor. Bu balıkların kızartma yerine buğulama yöntemiyle pişirilmesinin daha faydalı olduğunu sözlerine ekliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı’na katıldı
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Vakıf Katılım
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Batshuayi transferinin cevabını Oğuz Aydın ile verdi: Hurdacı! Galatasaray’a olay gönderme...
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
Galatasaray istedi Barcelona alıyor! Transferde bir kötü haber daha
MOSSAD’ın Levy’si Ukrayna’da sahneye çıktı! Adım attığı her yeri karıştırıyor... Arap Baharı’nın teorisyeni ’teröristan’ın destekçisi
SON DAKİKA