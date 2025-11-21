Prof. Dr. Mehmet Özek: Bulantı, kusma ve baş ağrısı tümöre işaret edebilir

Beyin tümörleri, çocuklarda lösemiden sonra en yaygın görülen 2. kanser türünü oluşturuyor. Çocuklarda iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin neden oluştuğuna yönelik kesin bir veri ise henüz mevcut değil. Günümüzde tıp dünyasında atılan dev adımlar, beyin tümörlerinin tedavisinden etkin sonuçlar alınmasını sağlıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, beyin tümörlerinin tedavisinden başarılı sonuçlar elde edilmesinde erken tanı ve tedavinin kilit rol oynadığına işaret ediyor. Beyin tümörüyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

BULANTIYA DİKKAT!

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün tipine ve konumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Çocuklarda gelişen iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin belirtilerini şöyle sıralıyor: Bebeklerde henüz bıngıldağı açık bebeklerde baş çevresinin normalden fazla genişlemesi, güçsüz emme refleksi, aktivite düşüklüğü, bulantı, kusma ve kilo kaybı. Çocuklarda bulantı, kusma ve baş ağrısı, gözlerde kayma, konuşma bozukluğu, el-kol koordinasyon bozukluğu, kol ve bacaklarda güç kaybı, denge problemleri.





SON KARAR AMELİYAT

Çocuk beyin cerrahı tarafından tümörün cinsi, yerleşim yeri, yayılımı, büyüklüğü, el ve kolu hareket ettiren yollara olan yakınlığı gibi parametreler değerlendirilerek tümöre uygun bir tedavi planlanıyor. Tedavide genellikle cerrahi yönteme başvuruluyor. Nadiren de olsa bazı nörofibramatözis gibi genetik hastalıklarla beraber görülen tümörler ve bazı iyi huylu tümör çeşitlerinde cerrahi yerine izlem önerilebilmektedir. Fakat takip sırasında yapılan beyin MR'larında görülecek en ufak bir değişiklikte doku örneği alınması şarttır. Tümörün cinsi ile ilgili en son kararı her zaman ameliyat sırasında alınan doku örneği ile patoloji bölümü söyleyecektir.

HER 6 ÇOCUKTAN 1'İNDE GÖRÜLÜR

Çocukluk çağında oluşan her 6 tümörden birinin beyinde yerleştiği belirtiliyor.

Bu tümörlerin yüzde 52'si ilk 2-10 yaş, yüzde 42'si ise 11–18 yaş arasında ortaya çıkıyor. Çocuklarda ilk 12 ayın altında gelişen beyin tümörleri de yüzde 5.5 oranında görülüyor. Erken tanı ve tedavi, çocukluk çağında gelişen beyin tümörlerinin üstesinden gelmede kritik bir öneme sahip.

Gelişen tıbbi teknolojiler ve tedavi yöntemleri bu zorlu mücadelede umut verici sonuçlar sunduğuna işaret ediyor.