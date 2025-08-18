Okul öncesi çocukların gözleri kontrol edilmeli

Bir çocuğun okulda başarılı olması için birçok yeteneğe ihtiyacı vardır ve iyi bir görme anahtardır. Bu nedenle göz sağlığı son derece önemlidir. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, konuyla ilgili şu önemli açıklamaları yaptı: Görme, net görme yeteneğinden veya 20/20 görüşe sahip olmaktan daha fazlasıdır. Akademik başarıyı desteklemek için önemli olan net görmenin ötesinde birçok temel görsel beceri vardır. Görme keskinliği; kara tahtaya bakmak için uzağı, bilgisayar için orta mesafede ve kitap okumak için yakını net bir şekilde görme yeteneğidir. Odaklanma ise örneğin tahtaya bakarken bir anda sıradaki defter/ kitabı bakınca netleştirebilmedir.



Göz izleme; bir nesneden diğerine bakarken, gözleri hedefte tutma yeteneğidir. Gözel koordinasyonu resim çizerken veya topa vurmaya çalışırken elleri izlemek ve yönlendirmek için görsel bilgiyi kullanmadır. Bu görsel becerilerden herhangi biri eksikse çocuğun etkili bir şekilde öğrenmek için daha çok çalışması gerekecektir. Bir çocuk size görme sorunu olduğunu söylemeyebilir çünkü kendi görüşünün herkesin gördüğü gibi olduğunu düşünebilir. Öğrenmeyle ilgili bir görme sorunuyla mücadele eden öğrenciler baş ağrısı, göz yorgunluğu ve fiziksel yorgunluk yaşayabilir. Ebeveynler ve öğretmenler, bir çocuğun görme sorunu olduğunu gösterebilecek belirtilere karşı uyanık olmalıdır.



Göz ve görme sorunlarının bazı belirtileri:

Rahatsızlık ve yorgunluk şikayetleri

Sık göz ovuşturma veya yanma ve kaşıntı

Kısa dikkat süresi

Okumaktan ve diğer yakın etkinliklerden kaçınmak

Sık sık baş ağrısı

Bir gözü örtmek

Başın bir tarafa yatırılması

Okuma materyallerini yüze yakın tutmak

İçeri veya dışarı dönen bir göz

Çift görme

Okurken satır atlama

Okuduklarını hatırlamakta güçlük çekme