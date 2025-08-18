SON DAKİKA
Okul öncesi çocukların gözleri kontrol edilmeli

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu anne ve babaları uyardı: Çoğunuzda sık göz ovuşturma, kısa dikkat süresi, başın bir tarafa yatırılması gibi sorunlar varsa hemen bir uzmana başvurun.

Bir çocuğun okulda başarılı olması için birçok yeteneğe ihtiyacı vardır ve iyi bir görme anahtardır. Bu nedenle göz sağlığı son derece önemlidir. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, konuyla ilgili şu önemli açıklamaları yaptı: Görme, net görme yeteneğinden veya 20/20 görüşe sahip olmaktan daha fazlasıdır. Akademik başarıyı desteklemek için önemli olan net görmenin ötesinde birçok temel görsel beceri vardır. Görme keskinliği; kara tahtaya bakmak için uzağı, bilgisayar için orta mesafede ve kitap okumak için yakını net bir şekilde görme yeteneğidir. Odaklanma ise örneğin tahtaya bakarken bir anda sıradaki defter/ kitabı bakınca netleştirebilmedir.

Göz izleme; bir nesneden diğerine bakarken, gözleri hedefte tutma yeteneğidir. Gözel koordinasyonu resim çizerken veya topa vurmaya çalışırken elleri izlemek ve yönlendirmek için görsel bilgiyi kullanmadır. Bu görsel becerilerden herhangi biri eksikse çocuğun etkili bir şekilde öğrenmek için daha çok çalışması gerekecektir. Bir çocuk size görme sorunu olduğunu söylemeyebilir çünkü kendi görüşünün herkesin gördüğü gibi olduğunu düşünebilir. Öğrenmeyle ilgili bir görme sorunuyla mücadele eden öğrenciler baş ağrısı, göz yorgunluğu ve fiziksel yorgunluk yaşayabilir. Ebeveynler ve öğretmenler, bir çocuğun görme sorunu olduğunu gösterebilecek belirtilere karşı uyanık olmalıdır.


Göz ve görme sorunlarının bazı belirtileri:
Rahatsızlık ve yorgunluk şikayetleri
Sık göz ovuşturma veya yanma ve kaşıntı
Kısa dikkat süresi
Okumaktan ve diğer yakın etkinliklerden kaçınmak
Sık sık baş ağrısı
Bir gözü örtmek
Başın bir tarafa yatırılması
Okuma materyallerini yüze yakın tutmak
İçeri veya dışarı dönen bir göz
Çift görme
Okurken satır atlama
Okuduklarını hatırlamakta güçlük çekme

