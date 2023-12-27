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Nar suyu şifa deposu! Kandaki mikropları temizler, zatürreyi bitirir

Antioksidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Zatürreyi bitirir. işte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Nar suyu şifa deposu! Kandaki mikropları temizler, zatürreyi bitirir

Antioksidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürreyi bitirir.


SARIMSAK KALPTEN ANLAR
Sarımsak, enfeksiyonları çözer. Kanserle savaşır. Alzheimera iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.


KESKİN GÖZLERE TERE
Tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Saçların dökülmesini azaltır. Katarakt riskini düşürür.

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