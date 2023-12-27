Antioksidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürreyi bitirir.
Antioksidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürreyi bitirir.
SARIMSAK KALPTEN ANLAR
Sarımsak, enfeksiyonları çözer. Kanserle savaşır. Alzheimera iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
KESKİN GÖZLERE TERE
Tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Saçların dökülmesini azaltır. Katarakt riskini düşürür.