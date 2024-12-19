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Muz elma ülserden korkma! Uzman isim uyardı: "Aşırı baharattan kaçının"

Mide yarası olarak da tanımlanan ülserin ihmal edilmesi midede kanama, mide delinmesi ve tıkanma gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Dr. İbrahim Yılmaz, “Muz, elma, yoğurt, papatya çayı, yulaf ezmesi gibi gıdalar tüketin. Sindirim sistemini rahatlatır” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Muz elma ülserden korkma! Uzman isim uyardı: Aşırı baharattan kaçının

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    Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkıyor. Sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet veriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Yılmaz, mide sağlığını tehdit eden bu hastalıktan korunmada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunuyor:

    AŞIRI BAHARATTAN KAÇININ
    Ülserin en sık görülen türleri mide (gastrik) ülseri ve onikiparmak bağırsağı (duodenal) ülseridir. Ülserin ihmal edilmesi kanama ve mide delinmelerine yol açar. Sürekli mide ağrısı, koyu renkli dışkı veya kanlı kusma, yemek sonrası mide yanması, açlık durumunda mide ağrısı varsa doktora danışılmalı. Aşırı baharatlı yiyecekler, asitli içecekler (kahve, çay, kola ve gazlı içecekler), alkollü içecekler, turşu ve sirke gibi asidik gıdalar ve kızartılmış veya ağır yağlı yiyecekler mideyi tahriş edebilir. Stres de mide asidi üretimini artırarak mukozayı zayıflatabilir. Ayrıca stres nedeniyle düzensiz beslenme alışkanlıkları ve zararlı gıdalara yönelme de ülseri tetikleyebilir.

    BOL SIVI TÜKETİN
    Ilık ve hafif gıdaları tercih edin. Yağ oranı düşük, sindirimi kolay yiyecekler tüketin. Muz, elma, yoğurt, papatya çayı, yulaf ezmesi, bal, kabak ve haşlanmış sebzeler sindirimi rahatlatır. Sağlıklı, planlı, programlı bir beslenme düzeni benimseyin. Bunun için kızartma, aşırı şekerli, tuzlu, yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bol sıvı tüketin. Fazla kafein tüketimi ülserin tetiklenmesine sebep olabileceği için çay ve kahve tüketiminizi azaltın. Hafif, buharda pişmiş yemekleri tüketin.

    3 FARKLI TEDAVİSİ VARDIR
    İlaç tedavisinde mide asidini azaltan proton pompa inhibitörleri veya H2 reseptör antagonistleri kullanılır. Ayrıca, kişide H.pylori enfeksiyonu varsa, antibiyotik tedavisi uygulanır. Yaşam tarzı değişiklikleri de tedavide önemli bir diğer metottur. Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve stresten uzak durma tedaviyi destekler. Son olarak ileriki vakalarda endoskopik müdahale gerekebilir.

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