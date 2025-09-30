Mikroplastikler kemik büyümesini yavaşlatıyor

Osteoporosis International dergisinde yayımlanan araştırma, plastik parçacıklarının sindirim yoluyla kana karıştığını ve zamanla kemik dokularında biriktiğini gösterdi. 62 araştırmanın incelendiği çalışmaya göre, 5 milimetreden küçük boyutlara sahip mikroplastikler ve nanoplastikler kemik sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Hayvan deneylerinde bu parçacıkların kemik büyümesini yavaşlattığı görüldü. Ayrıca, kemik onarımı ve gelişiminde kritik rol oynayan hücrelerde (osteoklastlar) bozulmaya yol açarak kemiklerin zayıflamasına, deformasyonlara ve kırılganlığa neden olabildiği saptandı.