Migren değil fibromiyaljı: Baş ve boyun ağrılarına dikkat!

Şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrıları, hastaların yaşam kalitesini ve çalışma performansını düşüren en önemli sağlık sıkıntılarının başında geliyor. Genellikle "migren" tanısı ile tedavi edilmeye çalışılan bu ağrılar, aslında kas ve iskelet sistemindeki bozukluklardan kaynaklanıyor.

Migren sanılan inatçı baş ağrılarının altından sıklıkla fibromiyalji ve boyun problemleri çıkıyor. Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, bu ağrıların ilaçla değil, doğru fizik tedaviyle iyileşebildiğine dikkat çekiyor.

Şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrıları, hastaların yaşam kalitesini ve çalışma performansını düşüren en önemli sağlık sıkıntılarının başında geliyor. Genellikle "migren" tanısı ile tedavi edilmeye çalışılan bu ağrılar, aslında kas ve iskelet sistemindeki bozukluklardan kaynaklanıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, geçmek bilmeyen baş ağrılarında fibromiyalji ve boyun kaynaklı problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şu bilgileri veriyor: Migren, genellikle tek taraflı, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, ışık ve sese duyarlılık oluşturan ciddi bir sorundur.

HASTA KENDİNİ TÜKENMİŞ HİSSEDER

Baş ağrısına en sık sebep olan iki önemli faktör; fibromiyalji ve boyun problemleridir. Fibromiyaljide boyun, kafa, omuz kuşağı ve sırttaki kas sorunları, ilaca dirençli çok ciddi baş ağrılarına yol açar. Hasta o kadar şiddetli ağrı çeker ki sık sık acil servise gitmek zorunda kalır ve kendini tükenmiş hisseder. Fibromiyaljide tedavinin anahtarı fiziksel müdahaledir. Baş ağrısını doğuran kas grupları detaylı bir muayene ile tespit edildikten sonra, 'kuru iğne tedavisi' gibi özgün yöntemlerle tedavi edilmelidir.


BİRKAÇ HAFTADA BİTEBİLİR

Boyun ile ilgili rahatsızlıkların fiziksel tedavisi, migren sanılan bu ağrıları ortadan kaldırır. Özellikle iyi planlanmış bir boyun restorasyonu ile hastanın onlarca yıldır çektiği ve migren sandığı ağrılar, birkaç hafta içinde tamamen iyileşebilir.

