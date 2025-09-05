PODCAST CANLI YAYIN
Migren ağrılarını hafifleten doğal yöntemler: Uzmanların önerdiği 4 besin

Migren ataklarını tetikleyen sinir sistemi hassasiyetine karşı, folik asit ve B6 vitamini içeren fındık, badem, somon, muz ve acı biber gibi besinler öneriliyor. Bu gıdalar, baş ağrısını yatıştıran magnezyum, omega-3 ve kapsaisin gibi doğal bileşenlerle migren semptomlarının azalmasına yardımcı oluyor.

05 Eylül 2025
Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi bulunuyor. Ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetikleniyor. Folik asit ve B6, migren semptomlarını azaltıyor. Uzmanlar, bu hastalığı yok eden şu besinleri öneriyor:

FINDIK-BADEM: Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında migreni önleyebilirsiniz.

SOMON: Anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Koenzim Q10 ile D vitamini içeriyor. Migrenin rahatlamasını sağlıyor.

MUZ: İçerisinde baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve karbonhidratlar bulunuyor.

ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler.

