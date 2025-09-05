Migren ağrılarını hafifleten doğal yöntemler: Uzmanların önerdiği 4 besin

Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi bulunuyor. Ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetikleniyor. Folik asit ve B6, migren semptomlarını azaltıyor. Uzmanlar, bu hastalığı yok eden şu besinleri öneriyor:

Migren (İHA)