Migren ağrılarını hafifleten doğal yöntemler: Uzmanların önerdiği 4 besin

Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi bulunuyor. Ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetikleniyor. Folik asit ve B6, migren semptomlarını azaltıyor. Uzmanlar, bu hastalığı yok eden şu besinleri öneriyor:
Migren (İHA)
FINDIK-BADEM: Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında migreni önleyebilirsiniz.
Migren (İHA)
SOMON: Anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Koenzim Q10 ile D vitamini içeriyor. Migrenin rahatlamasını sağlıyor.
Migren (İHA)