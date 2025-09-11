Mevsim değişikliği migreni tetikliyor: Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar

Mevsimsel değişiklikler, baş ağrısına zemin hazırlıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, bu aylarda migren ağrılarının sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Rüzgardaki artı, nem oranındaki değişimlerin ağrıya zemin hazırladığını belirtiyor.

3 GÜN SÜREBİLİR...

Ersoy, "Migren, soğuk yiyecek, içecek, soğuk suya dalma, ıslak saçla soğuk hava da açık baş ile dondurucu soğuklara maruz kaldığı zaman birkaç dakika içinde gelişebilir. Bu baş ağrısı genellikle şiddetli, saplanıcı, şakak ve alın bölgesinde olabilir. Soğuk uyarısı ortadan kalktığında baş ağrısı birkaç dakika içinde düzelebilir, bu tür baş ağrıları tedavi gerektirmez." diyor.

Migren atakları, 1 günle 72 saat yani 3 güne kadar devam edebiliyor. Ancak baş ağrısının daha uzun sürdüğü durumlarda mutlaka doktora görünmek gerekiyor.

Ersoy, sözlerine şöyle devam ediyor: ''Soğuk havalarda atkı, şapka giyilmelidir. Buna rağmen baş ağrıları devam ediyor, baş ağrısına boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, kulak ağrısı da eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmalı.''