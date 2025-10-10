PODCAST CANLI YAYIN

Menopoz takviyelerle kolay atlatılıyor

Menopoz, adet döngüsünün sona erdiği doğal bir süreçtir. Ortalama yaş 48-50’dir. Belirtileri ateş basması, terleme, uyku problemleri ve vajinal kuruluk gibi durumlardır. Düzenli egzersiz, kafein ve şekerin azaltılması, stres yönetimi ile kalsiyum ve D vitamini alımı süreci rahatlatır.

Giriş Tarihi:
Menopoz, kadınlarda adet döngüsünün sona erdiği, hormonal değişimlerin yaşandığı ve doğurganlığın bittiği doğal bir döneme deniyor. Ortalama menopoz yaşı 48–50 arasında oluyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, menopozun doğal bir süreç olduğunu yaşam tarzı değişiklikleriyle daha konforlu geçebileceğini söylüyor.

Asoğlu, "Menopozun en belirgin belirtileri arasında ateş basması, terleme ve uyku problemleri yer alıyor. Ayrıca kilo artışı, cilt ve saçta kuruluk, vajinal kuruluk ve metabolizmanın yavaşlaması da sık görülen durumlardandır" diyor. Menopoz sürecini daha rahat geçirmek için şu önerilerde bulunuyor: Düzenli fiziksel aktivite yapın. Kafein içeren içecekleri sınırlayın, bitki çaylarını tercih edin. Tuz ve şeker tüketimini azaltın. Stres yönetimine özen gösterin, uyku düzeninizi koruyun. Kemik sağlığınızı desteklemek için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenin

