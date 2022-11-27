Meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti erkeklerin kabusu oluyor! Uzmanlar tedavi yöntemlerini açıkladı

Meme büyümesi, erkeklerde de ortaya çıkıyor. Jinekomasti denilen bu durum, erkeklerin yüzde 50'sinde görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, bu durumun cinsel hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığını belirtiyor. "Jinekomastinin tipleri üç ana grupta değerlendirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyümesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin karma olarak olduğu), üçüncüsü lipomatöz tiptir (yağ dokusu artışına bağlı).
Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu meydana getirirken, lipomatöz tipte memenin yağ dokusu oluşturmaktadır. Mikst (karışık) tipte ise hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusu artışı birlikte görülür ve çoğunlukla hastalarda mikst tip jinekomasti olarak meydana çıkar" diyor. Tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Jinekomastinin cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Kilo verilerek azaltılması mümkün olabilir.
BALIKLAMA SAĞLIK
Araştırmalar, Omega- 3 deposu balığın insan sağlığına olan etkisini gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Sevim Köse, balığın hem besin hem de adeta ilaç olduğunu söylüyor. "Sadece yağ asitleri açısından değil, örneğin derisinde jelatin var, kolajen de içeriyor. Kıkırdağı, kılçığı bile sağlığımıza yararlı" bilgisini veriyor. Balığın kemiklerinde kalsiyum ve fosfor olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: Balık çorbası hazırlayıp tüketmek de çok sağlıklıdır. Küçük balıkların kılçığıyla tüketilmesi gerekir.
BİR KASE YOĞURT BAĞIRSAKLARI KORUR
Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Diyetisyen Kübra Akın, bağırsak sağlığında probiyotiklerin önemine dikkat çekiyor. "Probiyotik kefirde, ev yoğurdunda, turşu ve turşu suyunda bulunuyor. Kabızlık problemini bitirir, sindirim bozukluğu, gaz ve şişkinliğe iyi gelir. Bağışıklığı da güçlendirir" diyor.
KOLESTEROLE BİTTER ÇİKOLATA
Yediden yetmişe herkesin sevdiği çikolata, lifli içeriği ile bağırsakları güçlendirir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler. Beyin kanaması riskini azaltır. Kolesterolün dengelenmesini sağlar. Mutluluk veren çikolata, kalp damar sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.
KATARAKTA GÜNDE BİR ELMA
Dünyada en çok tüketilen meyve olan elma, Parkinson'dan korur. Kansere yakalanma riskini azaltır. Diyabetle savaşır. Kolesterolü düşürür. İshal ve kabızlığı önler. Bağışıklığı güçlendiren elma, kataraktı önler. Karaciğeri güçlendirir. Dişetlerini korur ve güçlendirir. Yorgunluğu giderir.