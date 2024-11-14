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Lipödem ile obeziteyi karıştırmayın! Uzmanı uyardı: "Asıl tedavi cerrahi müdahaledir”

Lipödem yani ağrılı selülit, kalça, bacak bazen de kolları etkiliyor. Yağ birikimi, şişlik ve ağrıyla kendini gösteriyor. Op. Dr. Candan Mezili, “Lipödem, obeziteyle karıştırılıyor. Göz ardı ediliyor. Asıl tedavi cerrahi müdahaledir” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Lipödem ile obeziteyi karıştırmayın! Uzmanı uyardı: Asıl tedavi cerrahi müdahaledir

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Kilo vermenize rağmen bacaklarınızda inatçı şişlik ve ağrı mı yaşıyorsunuz? Çoğu kadın, bu durumu selülit veya obezite zannederek uzun süre göz ardı ediyor. Ancak sık görülen ve genellikle az bilinen bir sağlık sorunu olan lipödem (ağrılı selülit) sağlığınızı sessizce etkiliyor. Lipödem, vücudun belirli bölgelerinde, özellikle bacak ve kalçalarda simetrik yağ birikimiyle karakterize ediliyor. Kilo vermekle düzelmiyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Candan Mezili, lipödemin tanı, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler veriyor:

NEDENİ BİLİNMİYOR
Lipödem, genellikle kadınlarda görülen, yağ dokusunun orantısız bir şekilde vücudun alt kısmında birikmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Asıl olarak kalça ve bacakları bazen de kolları etkileyen bu rahatsızlık, vücutta simetrik yağ birikimi, şişlik, ağrı ve hassasiyetle kendini gösterir. Lipödemin, kilo vermekle düzelmemesi ve ödem tedavisine cevap vermemesi en önemli farkıdır. Lipödemin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

ŞEKİL BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Özellikle ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklik dönemlerinde ortaya çıkabilir. Ailede lipödem öyküsü olan kişilerde bu hastalığın görülme olasılığı daha yüksektir. Kadın olmak, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler ve düzensiz yaşam tarzı lipödem için en önemli risk faktörleridir. Başlıca belirtileri arasında; bacak ve kalçalarda simetrik yağ birikimi, dokunmaya karşı hassasiyet ve ağrı, ciltte kolay morarma, ayakta uzun süre kalındığında şişlik artışı, zamanla bacaklarda şekil bozukluğu yer alır.

YAĞ DOKUSU ÇIKARILABİLİR
Lipödem, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Konservatif tedavi seçenekleri ve cerrahi seçenekler olarak ikiye ayrılır. Konservatif tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, ödem ve ağrıyı gibi semptomları azaltmak için kullanılır. Ancak maalesef tedavi edici değildir. Lipödemin asıl tedavisi cerrahidir. Tedavinin temelini liposuction oluşturur. Liposuction ile yağların alınması hastalığı tedavi eder ve nüksü önler.

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