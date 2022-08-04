Kolon riski!

KOLON kanseri, en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de yaklaşık 20 bin kişi kolon kanseri tanısı alıyor. Dahası hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taramasıyla önlenebiliyor. Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, kolon kanseri riskini artıran 10 etkeni sıralıyor: Aile öyküsü, ileri yaş, kolon polipleri, liften fakir beslenmek, mangal alışkanlığı, sigara ve alkol, obezite, işlenmiş et ürünleri, bazı iltihabi hastalıklar ve hareketsiz yaşam.



ŞIŞ GÖBEK FITIK DEMEK

KASIK fıtığı, karın içindeki organların, karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasına deniyor. Op. Dr. Hasan Üzer, "Ikınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin hale getiriyor. Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da edinsel olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi ayakta çalışanlarda fazla görülür" diyor.