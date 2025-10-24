PODCAST CANLI YAYIN

Karaciğer için harekete geç!

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde fazla yağ birikmesiyle oluşuyor. Genellikle belirti vermeden ilerliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Deniz Göktürk, "Karaciğer yağlanması, erken dönemde teşhis edilirse tamamen geri döndürülebilir.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Deniz Göktürk, "Karaciğer yağlanması, erken dönemde teşhis edilirse tamamen geri döndürülebilir. Ancak ileri evrelerde siroz ve kanser riski artar. Obezite, diyabet veya yüksek kolesterol gibi risk faktörleri olan herkesin düzenli sağlık kontrolünü aksatmaması gerekir. Tedavide en etkili yöntem yaşam tarzı değişiklikleridir. Haftada en az 150 dakika yürüyüş önemli" diyor.

