Kalp hastalıklarında genetik risk uyarısı

Genetik kalp hastalıkları, ailedeki diğer bireylerde de görülebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, her kalp hastalığının aynı oranda genetik aktarım göstermediğini söylüyor. Yontar, "Hastalığın türüne, genetik yapıya ve bireylerin yaşam alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı kalp hastalıklarında genetik geçiş riski oldukça yüksekken, bazılarında bu oran daha düşük olabilmektedir. Bu nedenle aile geçmişinde kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin, özellikle de anne, baba veya kardeş gibi birinci derece yakınlarında kalp hastalığı görülen kişilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. Genetik yatkınlık erken teşhisle kontrol altına alınabilir" diyor.