Kahvenin sağlığa 40 yıl hatırı var

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Türk kahvesi, sohbetleri tatlandırıyor. Besleyici içeriği ile vücudu da koruyor. Zihni açan, vücuda enerji veren Türk kahvesi, kalp sağlığını da koruyor. Uzmanların, günde 2 fincan içilmesini önerdiği Türk kahvesinin faydaları şöyle sıralanıyor:

Siroz hastalığına iyi gelir.

Vücuda güç ve enerji verir.

Düzenli tüketildiğinde meme, kolon ve rahim kanserinden korur.

Cildin erken yaşlanmasını önler.

Kemikleri güçlendirir.

Solunum yolu iltihaplarını giderir.

Kan basıncını düzenler.

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