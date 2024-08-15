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Kadınlarda daha sık görülüyor: İdrar kaçırma problemine mesane pili çözümü!

İdrar kaçırma yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Mesane pili bu soruna çözüm oluyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Kadınlarda daha sık görülüyor: İdrar kaçırma problemine mesane pili çözümü!

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Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan biri olan idrar kaçırma sosyal ve psikolojik sorunlara yol açıyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen idrar kaçırma; aşırı aktif mesane, omurilik yaralanmaları, sistit, kronik kabızlık, obezite ve ileri yaş gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor.

İLAÇ TEDAVİSİ...

Doç. Dr. Fatih Yanaral, idrar kaçırmanın tedavisinde olumlu sonuçlar sağlayan mesane pili uygulaması ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor: İdrar kaçırmanın nedenleri belirlendikten sonra öncelikle ilaç tedavisine başlanmaktadır. Ancak bazı hastalara uygulanan ilaç tedavilerinden sonuç alınamadığı durumlar oluşabilmektedir.

KALICI ÇÖZÜM
İlaç tedavisinden istenilen sonuç alınamıyorsa mesane piline başvuruluyor. Kalp pili gibi vücuda takılan ve halk arasında da "mesane pili" olarak bilinen sakral nöromodülasyon, mesanenin sinir sistemine elektriksel uyarılar göndererek idrar işlevlerini düzenleyebilmektedir. Mesane pili ile idrar tutma güçlüğü, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, mesane kaynaklı idrar yapamama gibi bozuklukların tedavisinde başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

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